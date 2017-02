Sexta, rola no Circo Voador o Projeto Verão com o Eu Amo Baile Funk. Se liga no “timaço” que vai fazer parte dessa festa… Dj Grandmaster Raphael e os MC’s Badalado e 25, Carolzinha, Ritmo de Favela e muito mais!! A FM O Dia é presença confirmada, vai ter também aquela lista VIPAÇA.

Participe aqui e concorra a convites.

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta. (23h às 0h30)