O Rei do Bacalhau fez uma programação IRADA de carnaval! E você, que sempre está ligado nas promoções da FM O Dia vai poder entrar numa ÓTIMA! O Carnaval do Rei 2017 está pronto só te esperando e aqui pela Número Um você descola o Passaporte da Alegria para TODOS OS DIAS do carnaval, ISSO MESMO!!! Se liga aqui embaixo na programação completa…

24/Fev = Carnaval Sertanejo

25/Fev = Baile do Rei com Furacão 2000

26/Fev = Ensaio do Bloco do Milani

27/Fev = Furacão 2000 Vip de Carnaval

28/Fev = Bailinho de Carnaval do Rei (Matinê)

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta: (22h à 0h)