Sábadão, o melhor carnaval da Zona Sul é com o Bloco Empolga às 9! A concentração começa às 11h no Posto 6 em Copa! Reservamos pra você e mais um acompanhante, um lugar em cima do Trio da FM O Dia. Pra subir nessa, se inscreva aqui!

Insira a url do seu facebook Participar