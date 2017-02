Sexta, vai rolar a Festa Eu Amo Baile Funk, no Circo Voador, com DJ Grandmaster Raphael e os MC’s Badalado e 25, Carolzinha e muito mais! Quer curtir esse evento na boa, com os amigos e R$ 300,00 reais em consumação? Participe e não perca!

Insira a url do seu facebook Participar