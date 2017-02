Terça de carnaval, é dia de MUITA alegria na Praia da Barra da Tijuca, na Avenida do Pepe com Érico Veríssimo, com os Blocos da Gold e o Giro do Arar, JUNTOS! A concentração começa às 10h. O time já foi escalado com: Imaginasamba, Ferrugem, Tá na Mente, Duduzinho, Chininha & Príncipe, Mc Pocahontas e Jhonatan Alexandre. Quer ficar ao lado dessa galera no Trio da FM O Dia? Só se inscrever aqui!

