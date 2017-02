Domingo, é dia de muita emoção com o Bloco Primeiro Amor – Samba Retrô no Pepê! A concentração começa às 9h. Você que se amarra nos pagodinhos que marcaram época, pode curtir tudo isso em cima do Trio da FM O Dia! Participe aqui embaixo e responde pra gente: Qual a música que não pode faltar no seu repertório?

Qual a música que não pode faltar no seu repertório? Insira a url do seu facebook Participar