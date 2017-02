Sábado, o funk vai tomar conta da Barra da Tijuca com Bloco Carrossel de Emoções! O batidão no ritmo de carnaval, começa às 8h na Av. do Pepê com Érico Veríssimo. Quer tirar onda e ficar em cima do Trio da FM O Dia? Então, não da mole e corre pra cá para participar!

Insira a url do seu facebook Participar