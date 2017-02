Sábado, o maior bloco do mundo, abre oficialmente o carnaval de rua do Rio de Janeiro! É o Cordão da Bola Preta!!!! A concentração começa às 8h na Rua Primeiro de Março com Rua Buenos Aires. Todas as marchinhas e sambas que marcaram época nos carnavais, cantados pela Banda do Cordão da Bola Preta no Trio da FM O Dia!

A alegria te espera!!!!!