Terça, é dia do Pericão “ferver” o Rei do Bacalhau! E quem fecha com a Número Um do Rio, aqui, descola 1 par de convites e ainda R$ 50,00 em consumação. QUE ONDA, hein!

Se inscreva aqui no nosso site para concorrer.

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta: (22h até 0h)