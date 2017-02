A Rádio NÚMERO UM do Rio, é uma MÃE MESMO, descolou mais um Passaporte da Alegria pra você curtir MUITO seu carnaval na noite!!! Fechamos com o Clube Monte Líbano pra você e mais um acompanhante curtirem 3 dias da noite no Carnaval por lá. Se liga no que vai rolar…

Domingo 26 – Baile do Bloco da Preta

Segunda 27 – Baile do Gordo com Péricles e Toda Forma de Amor

Terça 28 – A Bela e a Fera com Anitta e Nego do Borel

Ficou SUPER a fim?? Então se inscreva aqui no nosso site e concorra a esse passaporte IRADOS!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta. (22h até 0h)