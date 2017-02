Domingo, Segunda e Terça de carnaval, o melhor da noite carioca acontece no Monte Líbano, com as festas: Bloco da Preta, Baile do Gordo com Péricles e Toda Forma de Amor, A Bela e a Fera com Anitta e Nego do Borel! Impossível perder essa, né? A FM O Dia reservou pra você, 4 convites do camarote open bar. Pra garantir o seu vipão, se inscreva aqui e escolha o dia pra você curtir com a sua galera!

Os melhores eventos e as promoções mais iradas estão aqui ó!!

Informação:

DOMINGO: 26/FEV: BAILE DO BLOCO DA PRETA ÀS 22H00

SEGUNDA: 27/FEV: BAILE DO GORDO COM PÉRICLES E TODA FORMA DE AMOR ÀS 22H00

TERÇA: 28/FEV: A BELA E A FERA COM ANITTA E NEGO DO BOREL ÀS 22H