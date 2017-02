E quem disse que a criançada não se dá bem no Carnaval?? A FM O Dia já descolou a ÓTIMA pra você curtir com seu filhote, lá no Barra Music! O Tio Carlos vai fazer aquela “bagunça” com o Baile Infantil dele. E a gente já guardou convites pra você curtir domingo, segunda ou terça.

Ficou na vontade, né?! Então não dá bobeira, se inscreva aqui e participe!

Informações:

Classificação: Livre

Lista na porta: (16h até 17h)