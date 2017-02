Domingo, 09/04, vai rolar um evento “ESTOURO” no Teatro Popular de Niterói… É o Festival 3R com muito Rock, Reggae e Rap. Ficou curioso pra saber quem foi convocado? Se liga só: O Rappa, Rael, Filipe Ret, Onze:20 e o nosso DJ Nelsinho do Vibe FM O Dia!!!! A Número Um, como sempre, tira muita onda de ser a rádio oficial do evento e você pode colar na gente pra curtir com mais um acompanhante.

Ouvir na programação sortear convites? Ligue pro 2509-9030. Não conseguiu? Se inscreva aqui no nosso site e concorra a convites. Só não pode ficar de fora!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (14h até 16h)