Achou que esse carnaval não iria ter o “fechamento” da FM O Dia com o Terreirão do Samba?? Se enganou, FEIO! Estamos juntos nesse 2017 e vamos fazer “aquela” festa cheia de ALEGRIA pra você. Se liga no time pesado que convocamos…

Sexta 17/02: Dilsinho, Nego do Borel, Agitasamba, AgitaSamba e Dj Alex Filho.

Sábado 18/02: Clareou, Pagode 2 Arlindos, Vou Zuar, Jonatan Alexandre, Duduzinho e Dj Alex Filho.

Agora, o que você não pode é ficar parado aí sem levar essa ÓTIMA. Se inscrevendo aqui ou ligando para o 2509-9030, você pode ser o sortudo a levar 1 par de convites.

Então não dá mole!

Informações:

Lista na porta (20h30 até 22h)

Classificação: 18 anos