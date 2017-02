Nesse sábado, na tradição vai acontecer o caldeirão VIP do Valqueire, com muito pagode e os melhores DJ’s do cenário carioca, venha com a rádio número e ainda ganhe um ingresso com acesso ao Jirau, pra curtir da melhor forma. Não vamos deixar você perder essa.

Informações:

Lista na porta (11 até 1 da manhã)

Classificação: 18 anos