Sexta Mix, a dupla Khatya & Arthur e Bento Nunes ficam no comando da sofrência no Rei do Bacalhau!! E quem tira onda, é quem está na lista da Número 1 porque leva R$ 50,00 em consumação.

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta. (10 à meia noite)