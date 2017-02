Pela 1ª vez, o carnaval da Sapucaí, vai tomar conta da orla da Praia da Barra! Sábado, o bloco D’Samba, vai sair do Pepê ao 12h com a bateria da Mangueira e do Salgueiro, juntas!!!!! A concentração começa às 10h. Todos os clássicos e os sambas enredos de 2017, no carnaval de rua da Barra. Quer curtir tudo isso em cima do Trio da FM O Dia? Poste uma foto ou vídeo no instagram com o seu acompanhante e a hashtag: TrioFMODia e hashtag:DSamba.