O Rio de Janeiro espera todos os carnavais pro dia dela: Bloco da Pretaaaaaaaa!!!!! É Domingão!!! A concentração começa às oito da manhã na primeiro de março com a Rua Buenos Aires e Rua do Rosário. Tá ligado que aqui na FM O Dia você curte o melhor do carnaval de rua em cima do nosso Trio, né?! Pra garantir a sua pulseirinha vipaça, poste uma foto ou vídeo no Instagram com a hashtag: TrioFMODia hashtag: BlocodaPreta