Pela primeira vez no Barra Music, as irmãs que são um fenômeno da música sertaneja: SIMONE & SIMARIA! Impossível perder essa né? A FM O Dia já descolou aquele camarote pesado, com R$ 300,00 em consumação pra você curtir de boa!

Então, não da mole e se inscreva aqui!

Insira a url do seu facebook Participar