O Theatro Bangu Shopping, nesta sábado e domingo é completamente da CRIANÇADA!! Será apresentada a peça “A Galinha Pintadinha em Ovo de Novo”.

Tá a fim de levar seu filhote, primo, sobrinho, irmão… Se inscreva e participa aqui!

Informações:

Classificação: Livre

Lista na porta: Sábado (4 às 5 da Tarde) e Domingo (3 às 4 da Tarde)

RELEASE:

As férias serão animadas no Theatro Bangu Shopping. Um dos maiores sucessos entre o público infantil, a Galinha Pintadinha está de volta com o musical “Ovo de Novo”. A peça fará uma curtíssima temporada a partir do dia 14 de janeiro até o dia 19 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos.

O musical reúne circo, teatro, dança, música e conta com uma requintada cenografia, que utiliza projeções de desenhos animados em um telão de LED de 24m² que ocupa toda a área do fundo do palco, criando ambientes variados que enchem a cena de cor e magia, compondo um espetáculo lúdico e divertido, para o público infantil.

O roteiro foi escrito por Marcos Luporini e Juliano Prado, criadores da Galinha Pintadinha e grandes incentivadores da peça nos palcos brasileiros. Para Prado, “o que é delicioso nos musicais da Galinha Pintadinha é a grande festa das crianças, pais, tios e avós curtindo o teatro. É um momento muito intenso para os pequenos que, muitas vezes, estão experimentando a sensação de um espetáculo pela primeira vez.

Esta nova montagem, cheia de música como não poderia deixar de ser, conta a história de uma família que descobre a chegada de mais um bebê, no meio dos malabarismos do dia a dia. Malabarismos mesmo, executados por um elenco afiadíssimo. É diversão garantida.