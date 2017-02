Terça, é dia do Péricles chegar junto lá no Rei do Bacalhau! É o Verão com Pericão agitando as noites, por lá. E você pode tirar essa onda e curtir muito esse show com R$ 50,00 em consumação.

Ainda não se inscreveu no nosso site? Então, se inscreva e participe!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta: (10 à meia noite)