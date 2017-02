A FM O Dia e o GPI vão fortalecer os seus estudos. As aulas já começaram mas você ainda pode ganhar uma bolsa de 100%, válida para 1 ano inteiro, em um dos sistemas de ensino mais fortes do Rio de Janeiro.

Para garantir a sua vaga, entra no nosso site e responda: Porquê eu mereço estudar no GPI?

Mais informações: acesse aqui!

A oportunidade não bate na sua porta, mais toca no seu rádio!

REGULAMENTO “BOLSÃO GPI” A promoção “BOLSÃO GPI” é realizada pela ESCOLA MODELO LTDA – CNPJ 22.419.122/0001-50, com sede na Rua Doutor Pache de Faria, nº 18 – Méier – Rio de Janeiro – CEP: 20.710-020, sendo exclusivamente divulgado pela RÁDIO ARCA LTDA (FM O Dia – 100,5), inscrita no CNPJ sob o nº 29.576.576/0001-83, com sede na Rua Carlos Machado, 131, Polo Rio Cine Vídeo, Barra da Tijuca, CEP: 22.775-042, Rio de Janeiro / RJ. A participação é voluntária, não estando condicionada, sob qualquer hipótese a compra de produto ou prestação de serviços pelos participantes, sendo, portanto, a distribuição dos prêmios inteiramente gratuita e o concurso de caráter cultural e recreativo, conforme disposto no artigo 3º, inciso II da Lei 5.768/70. 1 – COMO PARTICIPAR 1.1 – Poderão participar da promoção “BOLSÃO GPI” todas as pessoas físicas, capazes e, sendo menores de idade, com autorização expressa do responsável legal. 1.2 – A inscrição, a participação e a premiação dos 04 (quatro) participantes vencedores da promoção serão inteiramente gratuitas. 2 – MECÂNICA E PREMIAÇÃO 2.1 – Para concorrer ao prêmio o participante deverá acessar o site da FM O Dia (www.fmodia.com.br) e responder as perguntas: “QUAL SEGMENTO GOSTARIA DE GANHAR A BOLSA INTEGRAL DURANTE 1 ANO?” e “PORQUÊ EU MEREÇO ESTUDAR NO GPI?”. As melhores 4 (quatro) respostas serão as vencedoras do prêmio “BOLSÃO GPI”. 2.2 – A premiação dos 4 (quatro) participantes vencedores será uma BOLSA INTEGRAL DURANTE 1 ANO para estudar no GPI. A Bolsa de 100% não é válida para o período integral. 2.3 – Todas as respostas serão analisadas pela comissão julgadora, que selecionará as melhores respostas que se adéquam as perguntas propostas nesta promoção, atendendo aos critérios de originalidade e criatividade. 2.4 – Todos os candidatos participantes da promoção, ao se inscreverem, declaram ser pessoas físicas, capazes e, sendo menores de idade, com autorização expressa do responsável legal, se declarando, ainda, sabedores de todos os termos deste regulamento, inclusive seus critérios de seleção. 3 – PERÍODO DA PROMOÇÃO 3.1 – A promoção será realizada no período compreendido entre os dias 09/01 até 03/03 de 2017; 3.2 – No período acima compreendido, serão feitas campanhas, chamadas publicitárias, tanto na programação da Rádio FM O Dia, como também no site (www.fmodia.com.br), divulgando toda a mecânica da promoção. 3.3 – Os resultados dos 3 (três) ganhadores da promoção “BOLSÃO GPI” serão divulgados no programa “Vibes e Tal” dos dias 10/02, 17/02 e 24/02 de 2017 às 15h50. 4 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E LEGAIS 4.1 – A premiação dos 4 (quatro) participantes vencedores será realizada, impreterivelmente, com seu comparecimento no dia e horário informados pela equipe de promoção, devendo os mesmos estarem munidos com documento original de identidade, sendo o prêmio de caráter intransferível e, em nenhuma hipótese, os ganhadores poderão receber o valor do prêmio em dinheiro ou trocá-lo por outro de qualquer espécie, não tendo direito a ressarcimento em virtude de não resgatá-lo ou desfrutá-lo; 4.2 – A promotora desse desafio declara através desse regulamento ser a única responsável pela produção, execução e premiação do desafio; 4.3 – Os 4 (quatro) participantes vencedores que não disponibilizarem um meio de comunicação, para que a equipe de promoção possa entrar em contato com os mesmos, serão automaticamente desclassificados, sendo declarado vencedor o participante que obtiver a quinta melhor colocação e assim sucessivamente; 4.4 – Os 4 (quatro) participantes vencedores que não disponibilizarem um contato, vindo a ser desclassificados, perderão todo e qualquer direito sobre o prêmio; 4.5 – Os vencedores autorizam a Rádio Arca Ltda., a utilizar seus nomes, imagens vozes, em qualquer um dos meios de divulgação utilizados por esta, pelo período de 1 (um) ano, com o propósito de formação e utilização de cadastro, reforço de mídia publicitária, divulgação do evento, bem como para comunicação de futuras campanhas, sem qualquer ônus à empresa promotora acima mencionada; 4.6 – O regulamento desta promoção estará disponível no site da FM O Dia (www.fmodia.com.br) e nas redes sociais disponibilizadas pela FM O Dia (Facebook e twitter). A simples participação implica conhecimento e aceitação tácita de todos os termos presentes neste Regulamento; 4.7 – Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos omissos, serão decididos, exclusivamente, a critério da promotora; 4.8 – Os 4 (quatro) participantes vencedores não farão jus a quaisquer outros valores, bens, serviços ou direitos além daquele descritos no presente Regulamento; 4.9 – Os funcionários ESCOLA MODELO LTDA e da FM O DIA, aqueles com grau de parentesco com estes, bem como seus cônjuges, não poderão participar desta promoção; 4.10 – ESCOLA MODELO LTDA se reserva ao direito de desclassificar automaticamente quem não preencher as condições previstas neste Regulamento, bem como, em caso de fraude comprovada, poderá tal indivíduo responder pelo crime de falsidade ideológica ou documental, conforme o caso; 4.11 – ESCOLA MODELO LTDA se reserva, ainda, ao direito de alterar a forma e a natureza deste Regulamento, conforme julgar apropriado, para melhor atendimento e garantia dos participantes, fato que será devidamente informado, com antecedência, a todos os participantes, de forma notória.