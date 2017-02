Se você é fã da FM O Dia, já está ligado que sempre temos uma promoção IRADA com o Beleza Natural, não é?! E desta vez, não vai ser diferente!

Se você ouvir algum locutor anunciando o “Vale Tratamento” do Beleza Natural, corre e liga pro 2509-9030, pode concorrer a um “Vale Tratamento” do Beleza no Instituto mais próximo de você. Quer saber os os tipos de tratamento pra você escolher? Se liga na lista aqui embaixo.

Não dá mole, ligue e concorra!

Informações:

Equipe entrará em contato pegando os dados da ganhadora;

Ir ao Beleza Natural que escolheu 5 dias após o contato da Equipe;

Tratamentos:

SUPER-RELAXANTE

O Super-Relaxante é um serviço exclusivo oferecido pelo Beleza Natural.

Desenvolvido no início da década de 90 e aperfeiçoado ao longo de todos esses anos, o Super-Relaxante tira o volume dos fios, tornando os cabelos crespos e ondulados mais maleáveis, brilhosos e com os cachos definidos. Isso tudo sem causar nenhuma espécie de alisamento.

Como não é agressivo – contém extratos de açaí e de cacau, o Super-Relaxante deve ser feito mensalmente, para que a raiz dos fios esteja sempre tratada e igualada ao restante dos cabelos.

Para que os fios crespos e ondulados tenham um visual ainda mais perfeito, além do Super- Relaxante, recomendamos a manutenção em casa usando shampoo, condicionador, creme de tratamento, duas vezes por semana e creme de pentear, diariamente.

HIDRAFORCE

Desenvolvida à base de óleo de manga e queratina, a Hidraforce restaura cabelos danificados, desgastados e enfraquecidos.

Indicado para todos os tipos de cabelos, especialmente os tratados quimicamente, a Hidraforce atua diretamente nos fios, repondo a queratina perdida.

Com a Hidraforce, seus cabelos vão ficar mais resistentes, macios, hidratados, brilhosos e com mais balanço.

Experimente!

BN.COR

bn.Cor é uma coloração exclusiva feita sob medida para as clientes do Beleza Natural, totalmente seguro e compatível com o Super-Relaxante. O serviço tem longa permanência e não sai na água como outros tonalizantes do mercado.

O bn.COR preserva a saúde e a estrutura dos fios. Com este serviço, as cacheadas podem colorir as madeixas sem perder o formato dos cachos. Sem amônia, os tons escuros cobrem totalmente os fios brancos.

O produto é resultado de uma pesquisa de seis anos, em parceria com a Fundação Bio-Rio. Está esperando o que para mudar o visual. Visite uma de nossas filiais e conheça as cores disponíveis.

BN.VOLUMAIS

O bn.VOLUMAIS é um serviço de transformação capilar, que reestrutura suavemente o fio mantendo o volume dos cabelos. Com o bn.VOLUMAIS você vai ter cabelos mais maleáveis e brilhosos, valorizando a forma e estrutura natural dos seus fios. Em sua composição as algas marinhas vermelhas e marrons auxiliam na formação de uma rede protetora para os fios, devolvendo o brilho e a maciez.

CORTES

Cortar fios crespos e ondulados não é para qualquer um. Com quase 20 anos de estudos deste tipo de fio, oBeleza Natural desenvolveu, com exclusividade, cortes específicos para os cabelos crespos e ondulados.

Os cortes podem ser curtíssimos e ultramodernos, curtos clássicos ou remodelados, médios, longos e extralongos, que ajudam a mulher a ficar ainda mais bonita. Cada corte é realizado para valorizar a beleza da mulher cacheada.

Escolha o corte que mais se adéque ao seu perfil e modo de viver. Experimente ouvir elogios todos os dias.

Os cortes Beleza Natural podem ser penteados naturalmente ou também com escova, mas sem prancha.

NUTRIÇÃO INSTANTÂNEA

Em apenas três minutos, a Nutrição Instantânea hidrata e nutre os cachos, deixando os fios mais brilhosos. O serviço contém óleo de absinto, que é responsável por recuperar a fibra capilar e nutrir as mechas, além de silicones, que formam uma proteção no cabelo. O resultado são fios com melhor penteabilidade e brilho. Para as clientes que fazem o Super-Relaxante, a Nutrição Instantânea é feita logo após a realização do serviço.

SPA CAPILAR

O Spa Capilar é um tratamento exclusivo do Beleza Natural, perfeito para tratar cabelos enfraquecidos e danificados. Ao repor os minerais essenciais para a fibra capilar, o Spa Capilarnutre e também repara os fios da raiz até as pontas.Com o Spa Capilar, o couro cabeludo é oxigenado, tornando o fio mais saudável e permitindo seu crescimento de forma mais forte.

Ao fazer o Spa Capilar, relaxe, aproveite o momento e deixe seus fios lindos e cheirosos.