Sexta, o “Pretinho Delivery” vai chegar COM TUDO no Barra Music!! E você pode curtir esse showzaço entrando de “GRÁTIS”, é isso mesmo. Você e seu acompanhante vão sambar ao som de Thiaguinho com o Lançamento do DVD #VamoQVamo.

Se inscreva e concorra a convites.

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta: (Dez até Meia Noite)