O ator Rodrigo Sant’Anna irá apresentar seu stand up “Segundo Turno de Risadas” no Theatro Bangu Shopping neste fim de semana -10, 11 e 12/02.

Se tem alegria no meio, você é o nosso convidado! Participe aqui e concorra a um par de convites.

Informações:

Classificação: Livre

Lista na porta: Sexta e Sábado (8 às 9 da noite) // Domingo (7 às 8 da noite)

Release:

Devido ao grande sucesso de público, Rodrigo Sant’Anna está de volta com o espetáculo “Segundo Turno de Risadas” no Theatro Bangu Shopping. Ele apresenta uma sátira aos comícios eleitorais por meio de nove “candidatos” que irão defender suas campanhas. Entre eles, a transexual Valeria Vasquez, do humorístico Zorra Total e Carol Paixão, que ganhou fama no quadro do BBB 2015, ambos da Rede Globo. As apresentações serão na Mostra Bangu de Humor, dias 10, 11 e 12 de fevereiro – sexta e sábado às 21h e domingo às 20h.

O artista:

Rodrigo Sant’Anna ficou popularmente conhecido ao dar vida a Adimilson e Valeria, personagens cômicos do programa Zorra Total, da Rede Globo. No palco, dará vida a estes e outros “figuras” neste espetáculo, uma grande sátira aos comícios eleitorais, em que o voto não é obrigatório, mas o riso é garantido!

Depois do sucesso de “Comício Gargalhada”, que estreou em 2009 e já foi montado em dezenas de cidades brasileiras, vem aí, “Segundo turno de Risadas”. A peça original sofreu uma repaginada e agora está de volta, com novos personagens e novas historias. Dentre os “candidatos”, podemos citar: Adelaide, uma pedinte que invade o Palco-Palanque pra defender sua “plataforma política”, Edimilson, Valeria, Carol Paixão, Regina Celia, entre outros. Todos interessados em convencer o público de suas campanhas. Entre uma personagem e outra Rodrigo ainda encontra fôlego para contar casos engraçados de sua história.

**O espetáculo não é educativo e visa somente o entretenimento. Não é recomendável para menores de 14 anos.

Ficha Técnica:

Texto: Rodrigo Sant’Anna, Mariana Rebelo e Conrado Helt

Atuação e Direção: Rodrigo Sant’Anna