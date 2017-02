Você já está ligado que se tem alegria, somos a primeira rádio a “invadir” a parada, né?! A peça “Qualquer Gato Vira Lata Tem a Vida Sexual Mais Sadia Que a Nossa” vai chegar no Theatro Bangu Shopping nesta Sexta, Sábado e Domingo.

Participe e concorra a convites para um desses dias e não perca!

Informações:

Classificação: Livre

Lista na porta: Sexta e Sábado (6 às 7 da noite) // Domingo (5 às 6 da tarde)

Texto consagrado de Juca de Oliveira e dirigido por Bibi Ferreira traz no elenco Monique Alfradique, Marcos Nauer e Emiliano D’Avila.

Quinze anos após ser encenada pela primeira vez, a peça “Qualquer gato vira-lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa” vem com uma nova montagem, dirigida por Bibi Ferreira, com Monique Alfradique, Marcos Nauer e Emiliano D’ávila no elenco. Depois de uma temporada de sucesso em São Paulo, “Qualquer gato vira-lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa”, volta em cartaz no Rio de Janeiro, na Mostra Humor de Bangu.

A peça retrata a vida de três jovens que estão iniciando a vida adulta e vivem as dificuldades de uma experiência amorosa. Depois de estudar o tema, o autor procura as respostas de suas dúvidas na psicologia evolucionista, baseando-se na teoria de Darwin. Decepcionada, após romper com seu quase namorado, Tati se refugia no auditório da faculdade para chorar, sem se dar conta de que está no meio da palestra de um professor de Biologia sobre o evolucionismo de Darwin.

Para o espanto da moça, o jovem cientista elucida o porquê das desventuras amorosas das pessoas e afirma que as leis da natureza estão sendo infringidas. Extasiada com a revelação, Tati convence o professor de que ela é sua tese e recorre a sua ajuda na reconquista de Marcelo. Relutante a princípio, Conrado aceita a proposta e passa a analisar os erros que ela comete e sugere soluções.

A ideia desta comédia surgiu das observações do comportamento afetivo dos jovens, que hoje em dia vivem relacionamentos cheios de conflitos e desencontros. Segundo Juca de Oliveira, “as mulheres deixaram de ser a caça para se tornarem caçadoras” e este fato seria a causa principal das desilusões femininas. Com humor e originalidade, a peça funciona como um guia prático para um relacionamento perfeito indicado não só para os jovens mas também para os adultos.

FICHA TÉCNICA:

Texto: Juca de Oliveira

Direção: Rafaela Amado

Direção Geral – Bibi Ferreira

Diretores Assistentes: Rafaela Amado

Elenco: Monique Alfradique (Tati), Marcos Nauer (Conrado) e Emiliano D’ávila (Marcelo).

Cenografia original: Renato Scripiliti

Cenografia: Natália Lana

Figurinos: Bruno Perlato e Victor Guedes

Iluminação: Daniela Sanchez

Trilha sonora: Vicente Coelho

Produtor Executivo – Edésio Mota

Realização: Brain+ e Reder Entretenimento