Sabadão, o clima sobe no Clube Português! Vai rolar a Feijoada do Intimistas, com o Grupo Intimistas, Rodriguinho e Sambaí! E se você quiser, um camarote com 300 em consumação, é só acessar aqui e participar dessa promoção irada!

PREMIAÇÃO:

01 OUVINTE + 03 ACOMPANHANTES + CAMAROTE + R$ 300,00 EM CONSUMAÇÃO