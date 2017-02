Sábado, a FM O Dia te convida para uma ótima!! É a Feijoada do Bossa, com o Grupo 100% e o convidado Fundo de Quintal, no Bar do Bossa Nossa, em Nova Iguaçu.

Se inscreva e garanta logo convites com direito a feijoada!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (01 às 4 da tarde)