Põe aquela roupa e o batom, entra no carro amiga e aumenta o som, porque você vai ficar LOKA no MAM!! Sexta, 24/02, as donas da noite Simone & Simaria vão aterrisar no Museu de Arte Morderna, no Parque do Flamengo. A Festa +RJ ainda traz João Gabriel pra sacudir mais ainda.

A FM O Dia, rádio Número Um do Rio, está presente nos melhores eventos e não iríamos faltar esse, né?!

Se inscrevendo aqui, você garante sua entrar no “0800″. Participe!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta. (10 até meia noite)