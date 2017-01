Sexta, Mocayr Luz traz o Samba do Trabalhador pra Varanda do Vivo Rio!! A FM O Dia vai descolar 1 par de convites pra você curtir esse sambinha com seu acompanhante.

Participe pelo 2509-9030 ou se inscreva aqui no nosso site.

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista: 8h às 9h da noite no “Espaço da Lista de Convidados”