Sábadão, a mistura vai ser ÓTIMA na Riosampa! Dilsinho comanda o pagodinho, o clima dá uma esquentada com a Equipe Batidão e a “sofrência” é toda por conta do nosso Dj Ronaldo!! Concorra a convites com acesso ao JIRAU pelo 2509-9030 ou aqui pelo nosso site.

Se inscreva e participe!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (11h até Meia Noite)