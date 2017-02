Se liga nessa que temos pra você! O QG da Alegria recebe a galera do Grupo Pur’Amizade pra fazer aquela roda de samba no finalzinho de tarde desta quinta no posto 8, na praia da Barra!!

Os seus convites estão garantidos com um balde de cerveja, basta se inscrever aqui!

Informações:

Classificação: Livre

Lista na porta (15h até 18h)