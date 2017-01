Domingo, o Rei do Bacalhau recebe Ferrugem para bombar o Tardezinha do Samba! A abertura fica por conta do Bruno Salles. E não pense que acaba por ai, os DJ’s Ronaldo e Nelsinho também marcam presença nesse eventaço!

Não vai ficar de fora dessa ÓTIMA, né?! Só com a número 1 você garante convites!! Participe!

Informações:

Classificação: 18 anos​

Lista na porta: (18h às 20h)