Domingão pede um sambinha né? Então, todos os caminhos vão te levar pra Tardezinha do Samba, no Rei do Bacalhau! Quem faz a festa por lá, é o Ferrugem! Agitando a parada tem o DJ Ronaldo com o melhor do sertanejo e DJ Nelsinho, sacudindo tudo no funk. E, claro, que a FM O dia não ia te deixar de pista, né!? Separamos aquele camarote esperto com 300 em consumação, pra você e sua galera! Gostou? Então, participe!

PREMIAÇÕES:

01 OUVINTE + 03 ACOMPANHANTES + CAMAROTE + R$300,00 EM CONSUMAÇÃO