Sábadão a alegria da galera de “New Iguaçu” é partir pro Bossa Nossa, pra comer aquela feijoada e curtir um sambinha de primeira com a galera do Grupo 100%. E eles convidam os caras do Art Popular pra dar um gás.

Se tem alegria, a FM O Dia está dentro! Concorra aqui a convites com direito a feijoada pra você e seu acompanhante.

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (13h até 16h)