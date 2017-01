Sexta, o Rei do Bacalhau vai ferver com o Sexta Mix. Quem comanda por lá é o Fabiano & Bonatto, com abertura de Khatya & Arthur. E com a gente, você pode curtir esses showzaços com convites com R$50,00 de consumação!

Gostou, né?! Então participe!

Informações:

Lista na porta. (22h às 0h)

Classificação: 18 anos