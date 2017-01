Aqui na FM O Dia já começou o carnaval! Domingo, o Trio da número 1 abre a folia em Nikiti com o Bloco Vou Zuar e os convidados: Clareou, The Funk!, Dilsinho, Gabilly, Bernardo Mesquita e Maneirinho.

A concentração começa às oito da manhã no Forte da Boa Viagem. Vamos curtir essa festa em cima do Trio da FM O Dia? Para participar, poste uma foto ou vídeo com o seu acompanhante e a hashtag: TrioFMODia e hashtag BlocoVouZuar.

Não tem pra ninguém!

Os melhores blocos do carnaval, estão aqui na FM O Dia!

MECÂNICA:

Postar uma foto ou vídeo com o seu acompanhante e as hashtags: TrioFMODia e BlocoVouZuar.