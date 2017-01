A Festa Explosão de Sentimentos vai chegar com TUDO no Paiol 08, na Lapa!! Vai rolar um pagodinho retrô com o Grupo VamoQuerer, um aulão de Lambaeróbica com o Professor Luis Fernando e o esquenta pro Carnaval com a rapaziada do New Kids On The Bloco mandando ver nos sucessos Pop dos anos 90. Ah, ainda tem um montão de brincadeira de infância espalhada pela festa! Ficou com gosto de “quero ir”? Calma, já estamos sorteando convites pra você curtir.

Se inscreva e participe!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (22h até 0h)