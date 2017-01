Sábadão, o Engenho Country, em Nikiti, vai receber Dilsinho pra completar a Feijoada do Dino!! E ainda rola um sertanejo do bom, com Fabiano & Bonatto. Aqui pelo site da FM O Dia, você pode garantir convites com direito a feijoada.

Se inscreva aqui no nosso site!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (15h até 17h)