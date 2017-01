O pré-carnaval da baixada vai começar esse domingo, no Parque de Eventos da Riosampa! Isso mesmo! E quem vai abrir essa data é o fenômeno Wesley Safadão e Jamil, em um Trio Elétrico sinistro. Impossível ficar de fora desse mega “eventaço”! Pra você que quer curtir essa de patrão A FM O Dia já reservou um camarote com R$ 300,00 em consumação, pra você e sua galera! E não para por ai, ainda tem uma foto com o Safadão no camarim! Não da mole e corre pra cá para participar!

