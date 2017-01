Domingão, você vai curtir o que está por vir neste Carnaval! O Fenômeno do sertanejo, vai chegar com TUDO no Parque de Eventos da Riosampa: WESLEY SAFADÃO!! Ele vai agitar TUDO por lá com o Bloco “VAI SAFADÃO”! Ainda rola as participações de Jammil e Uma Noites e Dj Ronaldo.

A Rádio Oficial é a FM O Dia, e CLARO vai rolar sorteio de convites pra você e mais 01 acompanhante curtirem.

Participe aqui e concorra.

Informações:

Classificação: 16 anos

Lista na porta (16h às 18h)