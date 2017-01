Sexta, é dia de curtir o Pós Praia do QG, no Quiosque QG da Alegria, no Posto 8 da Praia da Barra. E para deixar o seu coração radiante, o Grupo Revelação vai marcar presença!

Não perca tempo, se inscreva aqui e garanta convites com direito a um balde de cerveja!

Informações:

Classificação: Livre

Lista na porta (15h até 18h)