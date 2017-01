Sexta, a número 1 vai colocar você em uma ótima! É o Futebol Solidário, com a presença de vários artistas!! A partir das 15 horas, o time da FM O Dia, Alegria Futebol Clube, vai entrar em campo junto com os Amigos do Val do CEASE, no Campo do Para Paz, em Colégio. E depois a festa continua com o Grupo TNK e convidados.

Vai ser uma partida e tanto, não fique de fora! Participe e não esqueça de levar 1 kg de alimento não perecível!

Apoio: Casa do Atleta

Realização: The Entertainment

Informações:

Abertura dos Portões: 15h

Classificação: Livre

Entrada: Franca