Só com a número 1 você pode ter uma véspera de feriado bombada!! Quinta, vai rolar o show do Péricles, com sua turnê Feito Pra Durar, na Tradição. E para começar bem essa noite, Toda Forma de Amor também vai marcar presença!

Se inscreva e concorra a convites com acesso ao JIRAU. Não perca!!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (23h até 1h)