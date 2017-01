Sábado, a Riosampa vai tremer com o Batidão com Sertanejo!! João Victor começa com o melhor do Sertanejo Universitário, depois MC Pocahontas chega com tudo para fazer geral perder a linha!! E não pense que acabou por ai, DJ Anderson França e Alexandre Woolley também marcam presença nesse eventaço, que só a número 1 pode te levar!

Então não perca tempo, se inscreva e concorra a convites de JIRAU!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (23h até 0h)