Sexta, vai rolar a festa: Bom Gosto, Eu Tenho, lá no Paiol 08 na Lapa! Quem sacode tudo são eles, Bom Gosto e Morango! No sertanejo a dupla Fabiano e Bonatto! Vem com a FM O Dia, que já separamos um camarote com 300 em consumação pra você e sua galera! Acesse aqui e participe!

PREMIAÇÕES:

01 OUVINTE + 03 ACOMPANHANTES + CAMAROTE + R$300 EM CONSUMAÇÃO