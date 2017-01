Sábado, a Riosampa recebe o Batidão com Sertanejo! E dessa vez quem vai fazer Nova Iguaçu sair do chão, é a Mc Pocahontas! No comando do sertanejo, João Victor! Pra curtir essa de camarote e mais 300 em consumação, acesse aqui e participe!

PREMIAÇÕES:

01 + 03 ACOMPANHANTES + CAMAROTE + R$300,00 EM CONSUMAÇÃO