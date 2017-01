Sábado, é dia de curtir muito funk no Projeto Verão no Circo Voador, na Lapa, com Eu Amo Baile Funk e o Baile do Ademar! E se liga na galera que vai comandar por lá: DJ Grandmaster Raphael e os MC’s Gorila, Carolzinha, Magalhães (tchunarumbleize) e muito mais!!

Se inscreva aqui e concorra a convites!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta. (23h às 0h30)