Neste sábado, o Bar do Bossa vai FERVER com a ”Feijoada do Bossa”, que vai trazer o Grupo 100% com Os Arlindos como convidados. E a número 1 mais uma vez vai te dar aquela moral e colocar você numa boa. Então não perde tempo e participe!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (13h até 15h)