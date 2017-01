Sexta, o Rei do Bacalhau FERVE com o Sexta Mix e o melhor do Sertanejo!! A Número Um é presença confirmada e ainda pode te colocar pra dentro.

Participe aqui no nosso site que está rolando promoção com convites de R$ 50,00 em consumação.

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta. (22h às 0h)